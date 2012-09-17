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Yaşam

Usta oyuncu Erdoğan Tuncel vefat etti

77 yaşındaki Tuncel'in bir haftadır Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi

17 Eylül 2012 02:48

Kesintisiz 13 yıl süren Türk dizi tarihinin kilometretaşı projelerinden 'Bizimkiler'in Tahtakafa Raşit'i Erdoğan Tuncel, bugün akşam saatlerinde vefat etti. 

Akşam 20.00 sıralarında aramızdan ayrılan Tuncel, 1991 - 2002 tarihleri arasında oynadığı 'Bizimkiler' dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.
 
Dizide Tuncel'in eşi Nimet'i canlandıran Güngör Erbayık(72) da geçen mart ayında vefat etmişti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Tuncel, 1960 yılında arkadaşlarıyla kurduğu M.T.T.B Birlik Tiyatrosu'yla amatör oyunculuğa başladı. 1962'de Cahide Sonku ile Cahit Irgat'ın Cahitler Tiyatrosu'nda profesyonel olan Tuncel, daha sonra Oraloğlu, Üç Maymun, Kabare ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetici olarak uzun yıllar çalıştı. 60'ın üzerinde oyunda oynayan Tuncel'in rol aldığı diğer dizi ve filmler arasında  'Mahallenin Muhtarları', 'Aylavyu', 'Rus Gelin' ve 'Memlekette Demokrasi Var' da yer alıyor. Tuncel'in son olarak 2 yeni film projesi için anlaştığı ama sadece birinde oynayabildiği açıklandı. Erdoğan Tuncel'in vefatıyla 'Bizimkiler' dizisinin 15. oyuncusu da aramızdan ayrılmış oldu.
 

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