Usta oyuncu Dustin Hoffman 80 yaşında

Çoğu ilham verici oyuncu, sinema dünyasına atılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentine gider. Dustin Hoffmann'ın hikayesi ise tam tersi. 8 Ağustos 1937'de Los Angeles'ta doğan Hoffman, 20 yaşında oyuncu olabilmek için New York'a yerleşti.

Robert Duvall ve Gene Hackman'la aynı evi paylaşan Hoffman, Broadway'de oyunculuk yapmak için birbirinden farklı işler yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Lee Strasberg'in stüdyosunda eğitim gördü. Bu eğitim ona, metot oyunculuğunu öğretti.

Hoffman'ın ilk filmi "The Tiger Makes Out" 1967 yılında izleyici ile buluştu. Ancak onu ünlü yapan rol daha sonra geldi.

Kariyerini değiştiren film

Yönetmen Mike Nichols, Hoffman'a kendisinden yaşça büyük bir kadının cazibesine kapılan üniversiteden yeni mezun olmuş bir gencin hikayesini anlatan "The Graduate" (Mezun) adlı filmde başrolü verdi.

Bu sıradışı bir seçimdi. Bu tarz roller, genelde uzun boylu ve yakışıklı aktörlere verilirdi. Hoffman'ın kendi tabiriyle "kısa boylu, komik görünümlü Yahudilere" değil. Simon and Garfunkel'in film müziklerini hazırladığı "The Graduate" sinemada büyük bir başarı yakaladı. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hala klasikler arasında yerini koruyor.

Hoffman bu kadar çabuk yıldız olmayı beklemiyordu. Bir zamanlar The Guardian gazetesine verdiği röportajda "Bana teklif edilen çok sayıda kötü rolü kabul ettim ama artık film çekmek istemiyordum. Tiyatroya geri dönmek istiyordum" demişti.

1969'da Ratsa Rizzo adlı bir dolandırıcıyı canlandırdığı "Midnight Cowboy" (Geceyarısı Kovboyu) sinema dünyasına dönüşünü sağladı.

18 yaşından küçüklerin izlemesinin yasak olduğu Oscar Ödüllü tek film olan"Midnight Cowboy" Hoffman'ın farklı rolleri üstlenebilen bir oyuncu olduğunu ıspatladı.

Kariyerinin son 50 yılında farklı türlerde farklı roller üstlenerek, beş adaylık ve iki Oscar Ödülü'nün aralarında olduğu çok sayıda ödülü almayı başardı.

Hoffman kariyeri boyunca çok sayıda önemli filmde yer aldı. Wolfgang Petersen'in 1995 yapımı "Outbreak"i (Tehdit), Luc Besson'un "The Messenger: The Story of Joan of Arc"ı (Jean D'Arc) ve Tom Tykwer'in "Perfume: The Story of a Murderer"ı (Koku: Bir Katilin Hikayesi) onlardan birkaçı.

Hala yeni rollerin peşinde

Usta oyuncu 2012 yılında "Quartet" (Dörtlü) adlı filmle ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. Bir yıl sonra kanser tedavisi gören Hoffman, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde son filminin tanıtımını yaptı. "The Meyerowitz Stories" adlı filmde unutulmuş bir sanatçıyı canlandırıyor. Netflix yapımı film, bu yıl içerisinde vizyona girecek.

Usta oyuncu ayrıca "Kung Fu Panda" adlı animasyonda Usta Shifu'yu seslendiriyor. Bu filmin senaryosunu kaleme alanlar, Hoffman'ın farklı rollerdeki başarısından ilham alarak Shifu'ya bir replik yazmışa benziyor; "Eğer sadece yapabileceklerini yaparsan, hiçbir zaman olduğundan daha iyi biri olamazsın".

© Deutsche Welle Türkçe

Elizabeth Grenier