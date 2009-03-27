Usta öğretici olamayacaklar?

Danıştay verdiği kararda, ortaöğretim kurumlarından mezun oları da kapsayacak şekilde yapılmış olan düzenlemenin hukuka uygun olmadığını belirtti.



Danıştay, Eğitim Sen tarafından açılan davada, 17 Temmuz 2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının 7.maddesinde yer alan “öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması” ibaresinin ve anılan Yönetmeliğin 25.maddesinin .fıkrasındaki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.



Bakanlık, 2008 yılında yürürlüğe koyduğu uygulamada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinde öğrenim görenler ile Kız Meslek Liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarını, İl Milli Eğitim müdürlüklerinde 60 saatlik mesleki bir eğitime tabi tuttuktan sonra başarı sırasına göre öğretmenliğe görevlendirebilmekteydi.



Danıştay verdiği kararda, ortaöğretim kurumlarından mezun oları da kapsayacak şekilde yapılmış olan düzenlemenin hukuka uygun olmadığını belirtti.



Bu karar sonrasında; Kız Meslek Liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinden mezun olanlar, 60 saatlik mesleki eğitim sonrasında okullara usta öğretici olarak görevlendirilemeyecek.

