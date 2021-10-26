"İşten ayrılmak istedi" diye ustası tarafından hortumla dövüldü

Şanlıurfa’da, oto lastik dükkânında çalışan çırak, işten ayrılmak istediğini söylediği usta tarafından hortumla dövüldü.

Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkânında yaşandı. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Çırağın bu sözlerinin ardından usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı. (DHA)