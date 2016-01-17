Usta gazeteci Mehmet Ali Birand’ın ölümünün 3. yıl dönümü

Türk televizyonlarının en çok özlenen gazetecilerinin arasında olan Mehmet Ali Birand, ölümünün 3'üncü yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı

Posta’nın haberine göre, Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki törene Birand’ın eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Rüzgarını hissediyorum hep arkamda"

Törenin ardından konuşan Cemre Birand, "Acı unutulmuyor tabii ki ama bir yerde beraber yaşıyoruz halen Mehmet Ali ile... Yani oğlum onun oğlu, torumun onun torunu. Bir de evin içinde hep resimleri var; hatırası çok fazla... Bir şey olduğu zaman ’bak Mehmet Ali olsa şunu yapardı’, ’ Hele bugün Türkiye’de Mehmet Ali olsa ne yapardı’ diye çok düşünüyorum. O bakımdan unutulmuyor hiçbir zaman. Acısı var ama başka bir türlü acı oluyor. Çünkü sizle beraber arkanızdan hep bakıyor. Görmüyorsunuz belki onu ama hep yanınızda, arkanızda duruyor. Onu hissediyorum. Rüzgarını hissediyorum hep arkamda. Bir de bugün benim için çok anlamlı. Çünkü Memoş’a bir söz vermiştim kitap yazacağım, diye. Kitabım dün çıktı. Kitabın adı da Memoş’a Sözüm Vardı... Hem anılarım, hem seyahatlerim. Hep söylerdi bana ’yazsana’ diye. Yazdım dün çıktı bugün de geldim gösterdim ona" dedi.