T24 LogoT24 Logo
Gündem

Usta gazeteci Mehmet Ali Birand’ın ölümünün 3. yıl dönümü

Birand’ın eşi Cemre Birand: Rüzgarını hissediyorum hep arkamda hissediyorum...

17 Ocak 2016 21:31

Türk televizyonlarının en çok özlenen gazetecilerinin arasında olan  Mehmet Ali Birand, ölümünün 3'üncü yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı

Posta’nın haberine göre, Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki törene Birand’ın eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

 

"Rüzgarını hissediyorum hep arkamda"

 

Törenin ardından konuşan Cemre Birand, "Acı unutulmuyor tabii ki ama bir yerde beraber yaşıyoruz halen Mehmet Ali ile... Yani oğlum onun oğlu, torumun onun torunu. Bir de evin içinde hep resimleri var; hatırası çok fazla... Bir şey olduğu zaman ’bak Mehmet Ali olsa şunu yapardı’, ’ Hele bugün Türkiye’de Mehmet Ali olsa ne yapardı’ diye çok düşünüyorum. O bakımdan unutulmuyor hiçbir zaman. Acısı var ama başka bir türlü acı oluyor. Çünkü sizle beraber arkanızdan hep bakıyor. Görmüyorsunuz belki onu ama hep yanınızda, arkanızda duruyor. Onu hissediyorum. Rüzgarını hissediyorum hep arkamda. Bir de bugün benim için çok anlamlı. Çünkü Memoş’a bir söz vermiştim kitap yazacağım, diye. Kitabım dün çıktı. Kitabın adı da Memoş’a Sözüm Vardı... Hem anılarım, hem seyahatlerim. Hep söylerdi bana ’yazsana’ diye. Yazdım dün çıktı bugün de geldim gösterdim ona" dedi.

 

ETİKETLER

mehmet ali birandbirandkanal dcemre birandumur birand

İlgili Haberler

Cemre Birand'ın Mehmet Ali Birand'a Mektubu

Cemre Birand eşine yazdığı dokunaklı mektubu twitter'dan duyurdu

Cemre Birand: Mehmet Ali Birand vefatından 1 sene önce Kanal D'den kovulmuştu!

"Devletin bir kısmı öldürmeye çalışıyor, başka bir kısmı da koruyordu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24