Cemre Birand: Mehmet Ali Birand vefatından 1 sene önce Kanal D'den kovulmuştu!

3 yıl önce hayatını kaybeden usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, Birand'ın çalıştığı kurumdan "Aman başımızı derde sokma" diye uyarılar aldığını, vefatından bir sene önce Kanal D'den kovulduğunu açıkladı.

Aksiyon dergisine konuşan Cemre Birand, eşinin devletin bir kısmı tarafından öldürülmeye çalışıldığını başka bir kısmı tarafından da korunduğunu kaydedip “Şenkal (Atasagun-eski MİT Müsteşarı) ile Sönmez'e (Köksal-eski MİT Müsteşarı) bir hayat borcumuz var.” diye konuştu.

"Mehmet Ali Birand'ın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i hiçbir zaman tehlike olarak görmediğini, bu nedenle hedef olduğunu" öne süren Cemre Birand, özetle şunları söyledi:

“İlk olayı başlatan şudur: Mehmet Ali, Emret Komutanım kitabını yazdığında orada bir cümle geçiyor, ‘askerler ilk gördükleri kadınla evlenirler' diye. Bu lafı etti ve Genelkurmay Başkanlığı ilk defa bir açıklama yaptı, ‘Bizim karılarımız iffetlidir' falan diye. Ve o zaman NATO'da olan bütün o meşhur komutanlar, Necdet Üruğ'lar falan, hepsi NATO'dan da geçtiler. Hepsinin karıları dönüp, ‘Mehmet Ali Bey siz bunu bizim hakkımızda nasıl yazarsınız?' dediler. Ve bence o ‘yastık düşmanlığı' da oradan çıktı. Eşleri de komutanlara yastıklarında aynı şeyi söylüyorlardı. Şimdi o evde o baskıyı düşünün. ‘Bizim hakkımızda bunu dedi.' Arkasından Kürt meselesi geliyor. Arkasından Gülen hadisesi. E yani ne yapmasınlar Mehmet Ali'yi? Yine iyi kurtuldu diye düşünüyorum.”