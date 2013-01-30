Cemre Birand'ın Mehmet Ali Birand'a Mektubu

Kısa zaman önce vefat eden gazeteci Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın, gazetecinin ardından yazdığı dokunaklı mektubu Posta gazetesinde yayınlandı. Mektubun yayınlandığını twitter'daki hesabından duyuran Cemre Birand “Posta’da mektubum yayınlandı.Dün içimi dökmek için yazıp,Mehmet Ali usulü,güzel oldu diye Rıfata yolladım. Manşet oldum Memoş!” dedi.

Mektuptan bazı satır başları şöyle:

‘İlk gece nasıl uyuduğumu bilmiyorum.Sabahım köründe uyandım, baktım sen yanımda yoksun!!!Sanki herşey normalmiş, bir bir iş gezisine çıkmışsın gibi düşünüp kendimi kandırdım!

‘Hani 10 yıl kadar önce bir akşam gelip muzip muzip gülmüş ve ‘Sana bir tapu aldım’ demiştin. O tapu çıka çıka Anadoluhisar’ındaki mezarlık tapusu çıkınca mezar aldın diye ne kızmıştım sana. İşte seni o mezara defnettik Memoş.!!

‘Bütün Türkiye senin için ağladı.Ne kadar çok insanın kalbine, ruhuna sevgiyle dokunmuşsun. Sen bizim Memoş’umuzdun… Arkadaşım kocam, Umur’un babası, Umi’nin dedesi… Meğer sen yalnız bizim değilmişsin, senin çok sahibin varmış…’

‘Bütün Türkiye televizyonlardan günlerce seni seyretti.Ne büyük reyting aldın Memo, bilsn ölürdün keyfinden.’

‘Birkaç kere mezarına geldim. Ne tuhaftır ki, orada seni hiç hissedemedim.”

‘Seni üzen, kızdıran olayları bana anlattığında ‘BoşveriYarına önemi kalmaz’ derdim. Bu seferki öyle bir şey değil. Boş veremiyorum. ‘Her sabah içime ateş düşüyor’ lafının ne demek olduğunu şimdi anlıyorum.’