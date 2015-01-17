'Usta biz neleri yenmedik ki?'

Daha önce iki kez kanserle mücadele eden ve hastalığı yenmeyi başaran sanatçı Kayahan, geçtiğimiz yıl tatsız bir haber almış, hastalığın nüksettiğini öğrenmişti. Haftada dört gün kemoterapi gören Kayahan'a İbrahim Tatlıses geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Allah'ım Kayahan Usta'ya sağlık sıhhat nasip etsin inşallah. Usta biz neleri yanmedik ki? Bunlar bizlere Allah'tan hediye" dedi.

14 Mart 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından 'yeniden doğdum' diyen Tatlıses, sayfasında paylaştığı Kayahan fotoğrafının altına "Allah'ım Kayahan Usta'ya sağlık sıhhat nasip etsin inşallah. Usta biz neleri yanmedik ki? Bunlar bizlere Allah'tan hediye. Onun için bu hediyelerin kıymetini bilmemiz gerek. Çünkü usta; beterin beteri var. Ya hiç konuşamasaydık ya da hiç yürüyemeseydik, düşünsene? Buna da hamdolsun. Bu da gelir, bu da geçer. Üzüntüye mahal vermeyelim. Sen ustasın daha iyi bilirsin" notunu düştü.