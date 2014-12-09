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Kayahan 10 ay sonra ilk kez fotoğraf paylaştı

Kanser tedavisi gören Kayahan, eşine sürpriz yaparak uzun zamandır istediği otomobili aldı

09 Aralık 2014 10:37

Kanserler mücadele eden ve kemoterapi tedavisi gören ünlü müzisyen Kayahan, eşi İpek Açar'a sürpriz yaparak uzun zamandır istediği otomobili satın aldı. 

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, sürpriz karşısında çok mutlu olan Açar, Kayahan’la birlikte yeni otomobilinin yanında verdikleri pozu Instagram’daki sayfasında paylaştı.

“Eşimin sürprizi beni çok mutlu etti” diyen Açar, sanatçının sağlık durumu hakkında da şunları söyledi:

“Tedavisi sürüyor, çok şükür bir yaramazlık yok. Her şey iyi gidiyor.”

Daha önce iki kez kanseri yenmeyi başaran, ancak bu hastalığa yeniden yakalanan Kayahan, en son geçtiğimiz şubat ayında Maslak’taki bir hastaneden çıkarken, yüzünde maskeyle görüntülenmişti.

 

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