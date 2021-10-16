Usta aktör Michael Caine emekliliğe ayrıldığını duyurdu

Michael Caine oyunculuğu bırakma kararı aldığını açıkladı.



Best Sellers isimli film ile kariyerini noktaladığını BBC Radio’ya söyleyen 2 Oscar Ödüllü usta oyuncu, “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü yitirmesi beni zorluyor” dedi.

Kariyerine yazar olarak devam edecek

88 yaşındaki oyuncu, hikaye anlatımına farklı şekillerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Caine, "Ben artık bir aktör değilim bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30’unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz" diye konuştu.