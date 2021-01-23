Üst düzey bir AKP’li isim: Yerel mahkemenin direnmesi doğru olmaz, Enis Berberoğlu meselesi artık Türkiye’nin ayak bağı olmamalı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili üst düzey bir AKP’li ismin, “Artık bu meselenin uzamaması gerek. Yerel mahkemenin direnmesi doğru olmaz. Bunlar aşılması gereken konular. Bu mesele artık Türkiye'nin ayak bağı olmamalı” görüşünü aktardı.

“Anlaşılan yargı reformunun, Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesi arzusunun gündemde olduğu şu günlerde iktidar partisi Berberoğlu konusunda olumlu bir yaklaşım belirlemiş” diyen Zeyrek, “üst düzey bir yargı yetkilisinin de, “Süreç olması gerektiği gibi işleyecek” dediğini aktardı.

Yazısında bu süreci, “Dosya yerel mahkemeye (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi) gider. Mahkeme, AYM'nin dikkat çektiği dokunulmazlık durumunu dikkate alır ve ‘sanığın dokunulmazlığı var' diyerek yargılamayı durdurup dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderir. Adalet Bakanlığı da TBMM'ye dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke gönderir. Dokunulmazlık kaldırılırsa Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına başlanır” diye anlatan Zeyrek, Berberoğlu’nun TBMM’ye dönüp dönemeyeceği sorusu karşısında da Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a işaret etti.

Zeyrek, “Berberoğlu TBMM Başkanı'nın okuduğu hükümle milletvekilliğini kaybettiği gibi, TBMM Başkanı'nın okuyacağı kararla geri dönebilir” ifadelerini kullandı.

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