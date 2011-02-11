-''USS ENTERPRISE'' MARMARİS'TEN AYRILDI MARMARİS (A.A) - 11.02.2011 - Dünyanın en büyük savaş gemilerinden, ABD donanmasına bağlı ''USS Enterprise'', 4 gün kaldığı Marmaris'ten ayrıldı. Marmaris Körfezi'ne salı günü giriş yapan dev geminin, ilçeden ayrılması için gerekli hazırlıklara sabah saatlerinde başlandı. Etrafındaki duba ve şamandıralardan oluşturulan güvenlik şeridi kaldırılan savaş gemisi, Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde öğlen körfezden çıkış yaptı. Vatandaşların geminin gidişini ilgiyle izlediği görüldü. Geminin rotası hakkında bilgi verilmedi. Bu arada gemide görev yapan askerlerden ikisinin, dün gece Marmaris Barlar Sokağı'nda fenalık geçiren bir vatandaşa sağlık müdahalesinde bulunarak hayata dönmesine katkı sağladığı belirtildi. Barlar sokağında henüz belirlenemeyen nedenle yere düşüp başını betona çarparak fenalaşan Nihat Arslan'a, Amerikalı askerler Chistopher Hockey ve Jagob Kudrin'in suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince de müdahale yapılan Arslan'ın ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Gemi ayrılmadan önce Marmaris Limanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı askerlerden Chistopher Hockey, ''Böyle durumlar için eğitim almıştık. İlk defa bugün uygulamak zorunda kaldık. Yerde yatan birini görünce sorumluluk hissettik ve bildiklerimizi yaptık. Aldığımız eğitimin faydasını gördük. Eğer o insanın hayatta kalmasına sebep olduysak bu bize mutluluk verir. Kendisine acil şifalar diliyoruz'' dedi.