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Çevre

Uskumru 'yenilebilir balıklar' listesinden çıkarıldı

İngiltere avlanma kotalarıyla ilgili tartışmalar yüzünden uskumrunun artık sürdürülebilir bir besin seçeneği olmadığını belirterek, uskumruyu 'yenilebilir balıklar' listesinden çıkardı

23 Ocak 2013 12:18

İngiltere Deniz Ürünleri Koruma Kurumu, uskumruyu, "yenilebilir balıklar" listesinden çıkardı. Kurum, avlanma kotalarıyla ilgili tartışmalar yüzünden uskumrunun artık sürdürülebilir bir besin seçeneği olmadığını kaydetti ve artık uskumrunun seyrek olarak yenmesi, daha çok ringa balığı ile sardalyaya ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ancak İngiliz balıkçılar, uskumrunun liste dışı bırakılması kararının, vakitsiz olduğunu ve amaca hizmet etmediğini belirtiyor.

Uskumru, son yıllarda yağlı balıkların insan sağlığına yararlarının daha fazla anlaşılmasıyla, gözde balıklardan biri haline geldi. İngiltere'nin ünlü aşçıları da mönülerinde uskumruyu öne çıkarmaya yöneldi.

Ancak uskumru daha çok ilgi toplar oldukça, hareketliliği de arttı. Bir zamanlar daha çok Atlas Okyanusunun kuzeydoğusunda bulunan uskumru sürüleri, son yıllarda kuzeybatıya, İzlanda ve Faroe Adaları'na doğru ilerledi. Bu bölgedeki balıkçılık endüstrisinin kendi başına daha fazla uskumru avlama kararı alması, aynı balığa bel bağlamış olan İskoç balıkçıları sıkıntıya soktu. Uskumru kotalarıyla ilgili tartışmalara AB ile Norveç de dahil oldu ve henüz anlaşmazlığa bir çözüm bulunabilmiş değil.

Kurum yetkilisi Bernadette Clarke, "Şimdilik stoklar iyi durumda ama azalma görülüyor. Dolayısıyla henüz, uzak durulması gereken düzeyde değil; arada sırada yenebilecek bir balık konumunda uskumru." dedi.

(BBCTürkçe)

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