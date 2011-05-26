-ÜSKÜL: ''KASETLER İNSAN HAKKI İHLALİ'' TBMM (A.A) - 26.05.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, siyasilerle ilgili kasetlerin yayınlanmasının insan hakları ihlali olduğunu belirtti. Komisyonun bugünkü toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Üskül, kasetler ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Kaset işi bir insan hakları ihlalidir. Gayet açıkça bunu söylüyorum. Özel hayatının gizliliğinin ihlalidir. Ve suçtur. Cumhuriyet Savcılarının bu suçun üzerine gitmeleri gerekir. Bu suçu işleyenler kimlerse bunu ortaya çıkartmak için son derece ciddi bir çalışma içine girmeleri gerekir.'' Bir başka soru üzerine, konuya ilişkin olarak şu ana kadar ne yapıldığını bilmediğini belirten Üskül, ''İnceleyemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Savcıları korumak için söylediğimi düşünmezsiniz herhalde. Şimdiye kadar elimde bilgi olunca konuştum. Yoksa konuşmadım. Ne yaptıklarını bilmiyorum. O nedenle bir diyecek durumda değilim. Ama bunu yapmalılar'' dedi. Görüntüleri görmediğini, görüntülerin izlenmesini dahi bir insan hakları ihlali kabul ettiğini ve kendisine yakıştıramadığını kaydeden Üskül, ''Bunun siyasette kullanılmasını da doğru bulmuyorum'' diye konuştu.