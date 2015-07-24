Üsküdar'daki Kabeyi tavaf eden Duman için takipsizlik

Üsküdar'da kurulan Kabe maketini ihramla tavaf etmek isteyen Cihat Duman'ın, onu kültür merkezine almayan Üsküdar Belediye Başkanlığı Kütüphaneler Müdürü'ne hakaret ettiği iddiasına Savcı takipsizlik kararı verdi, soruşturma ortadan kalktı.

Radikal'de yer alan habere göre, kutlu doğum haftası nedeni ile Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi bahçesine kurulan Kabe maketini 'ihram' giyerek tavaf etmek isteyip kendisini engelleyen görevliye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Cihat Duman hakkında takipsizlik kararı verildi.

'Hakareti olmadı, provakasyon amacı olabilir...'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen tek sayfalık takipsizlik kararında, geçtiğimiz Nisan ayında Üsküdar BelediyeBaşkanlığı Kütüphaneler Müdürü Yakup Öksüz'ün Cihat Duman'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Takipsizlik kararında Müdür Öksüz'ün beyanlarına yer verildi. Öksüz, öğrenciler için Bağlarbaşı Kültür Merkezi bahçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle görsel siyer dersleri vermek üzere kurulan maketleri sergilediklerini, olay günü Duman'ın içeriye girerek maketleri tavaf etmek istediğini söylediğini ifade etti.

O kıyafetlerle Duman'ı içeri alamayacaklarını söyleyen müdür Öksüz, Duman'ın kendine karşı hakaret ve tehdidi olmadığını ancak provokasyon amacıyla gelmiş olabileceği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu belirtti. Savcılık şüphelinin suç oluşturan bir fiili bulunduğuna ilişkin delil olmadığı gerekçesiyle 'hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Tepki çeken Kabe maketi kaldırılmıştı

Üsküdar Belediyesi Kutlu Doğum haftası etkinlikleri kapsamında organize ettiği Asr-ı Saadet Köyü adını verdiği etkinlik kapsmanıda Kabe maketi ve Peygamber Efendimizin Evi ile Hira Mağarası'nın da bulunduğu maketler 18 Nisan 2015 Cumartesi günü ziyaretine açıldı. Etkinliğin 30 Nisan 2015 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. Belediye, tartışmaların yaşanırken, planlanandan 9 gün önce maketleri kaldırdı.