Üsküdar'da tanıdık görüntüler!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Üsküdar'da sahil yolu denizle birleşince, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar ise nehre dönen yolda karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da saat 16.00 sıralarında gökyüzünün karamasıyla şimşekler çaktı. Kısa bir süre sonra sağanak yağış etkili oldu. Yağışın en etkili olduğu yerlerden biri de Üsküdar sahiliydi.



Yağmur nedeniyle sahil yolu nehire dönüştü. Dize kadar çıkan su döküldüğü yerde karayla denizin birleştiği görüntüsü verdi. Sahil yolunda hem yaya hem araç trafiği felç oldu. Araçlar suyun yüksekliğinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar ise nehire dönen yolda karşıdan karşıya geçmek için zorlu mücadele verdi.



Kimi arkadaşının elinde tutarak birbirine destek olurken kimi de akıntıya karşı güçlükle karşıya geçti. Vatandaşlar yağmurdan korumak için kapalı alanlara saklandı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın durmasının ardından hayat normale döndü.