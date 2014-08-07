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Yağmur durdu Atatürk Havaalanı'nda uçuşlar normale döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle durdurulan seferler yeniden başladı

07 Ağustos 2014 19:37

İstanbul'da 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve rüzgarın şiddeti yüzünden uçaklar Atatürk Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapamadı. İniş için yaklaşma yapan uçakların bazıları ise Atatürk Havalimanı yerine başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağışların hafiflemesinin ardından durdurulan seferler yeniden başladı.

DHA'nın haberine göre, yolcular uçak içerisinde bekletilirken pilotlar kalkış yapabilmek için hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Elektrik yüklü şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen "kümülonimbus" bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.

Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar özellikle Marmara Denizi üzerinde havada tur atmak zorunda kaldı. İniş ve kalkış yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

 

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