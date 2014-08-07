Beklenen yağış geldi, İzmir'de sağanak can aldı

İstanbul'da beklenen yağış geldi. Dünden bu yana İstanbul için yapılan yağış ve hortum uyarısı kendini ilk olarak Avcılar'da gösterdi. Birkaç dakika içinde hava karardı, gece gibi oldu.

İstanbul 'da fırtına ilk olarak Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da etkili olmaya başladı. Saat 15:00 itibariyle bölgede kara bulutlar gökyüzünü kapladı.



Bir anda ortalık akşam karanlığına büründü şimşeklerin sayısı her dakika artarak devam etti, gökgürültüsü duyuldu. Tam bu sırada Avcılar yan yolda bulunan yüksek gerilim hattına Yıldırım düştü.

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Atatürk Havalimanında tüm kalkışlar olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. İstanbul'da 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve rüzgarın şiddeti yüzünden uçaklar Atatürk Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapamadı.



İniş için yaklaşma yapan uçakların bazıları ise Atatürk Havalimanı yerine başka havalimanlarına yönlendirildi.



Saat 16.50'de Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışların normale döndüğü bildirildi.

İzmir'de sel bir kişinin canına mal oldu

İzmir'de etkili olan sağanakta, Boğaziçi Caddesi'nde sele kapılarak otomobil altına sıkışan kişi boğuldu.

İzmir'de etkili olan sağanakta, sele kapılarak otomobil altına sıkışan bir kişi boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.