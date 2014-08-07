T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beklenen yağış geldi, İzmir'de sağanak can aldı

Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı fırtına ve kuvvetli yağış, Marmara ve Ege bölgesini etkisi altına aldı

07 Ağustos 2014 20:10

İstanbul'da beklenen yağış geldi. Dünden bu yana İstanbul için yapılan yağış ve hortum uyarısı kendini ilk olarak Avcılar'da gösterdi. Birkaç dakika içinde hava karardı, gece gibi oldu.

İstanbul 'da fırtına ilk olarak Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da etkili olmaya başladı. Saat 15:00 itibariyle bölgede kara bulutlar gökyüzünü kapladı.

Bir anda ortalık akşam karanlığına büründü şimşeklerin sayısı her dakika artarak devam etti, gökgürültüsü duyuldu. Tam bu sırada Avcılar yan yolda bulunan yüksek gerilim hattına Yıldırım düştü.

 

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

 

Atatürk Havalimanında tüm kalkışlar olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. İstanbul'da 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve rüzgarın şiddeti yüzünden uçaklar Atatürk Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapamadı.

İniş için yaklaşma yapan uçakların bazıları ise Atatürk Havalimanı yerine başka havalimanlarına yönlendirildi.

Saat 16.50'de Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışların normale döndüğü bildirildi.

 

İzmir'de sel bir kişinin canına mal oldu

 

İzmir'de etkili olan sağanakta, Boğaziçi Caddesi'nde sele kapılarak otomobil altına sıkışan kişi boğuldu.

İzmir'de etkili olan sağanakta, sele kapılarak otomobil altına sıkışan bir kişi boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

 

ETİKETLER

istanbulyağmurfırtınakazaizmirselölü

İlgili Haberler

Yağmur durdu Atatürk Havaalanı'nda uçuşlar normale döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle durdurulan seferler yeniden başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24