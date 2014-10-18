Üsküdar’da artık yağmur yağdığında deniz ile kara birleşmeyecek

İstabul'da geçen Haziran ve Temmuz aylarındaki sağanak yağışlar yüzünden Üsküdar Meydanı sular altında kaldı. Deniz ile karanın adeta birleştiği, vatandaşların perişan olduğu görüntüler günlerce konuşuldu. Üsküdar Belediyesi küçük bir tsunami yaşandığı için bu görüntülerin ortaya çıktığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bugün ıslah çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar / Çavuşderesi ve Bülbülderesi ıslah çalışmalarını başlatıyor. Çalışmayla aşırı yağışlarda ortaya çıkan olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Dere ıslah çalışmaları öncelikle Çavuşderesi’nde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlara yer verildi. Çavuşderesi’nde yetersiz kalan denize deşarj yağmur su kanalları yeni çalışmayla kapasiteleri 10 kat artırılacak. Islah çalışması kapsamında dereye paralel olarak; 140 metre uzunluğunda, 120 cm çapında atıksu kolektörü ve çalışmaların yapılması için altyapı deplaseleri de yapılacaktır. Üsküdar meydanını su baskınlarından koruyacak olan Çavuşderesi ıslah çalışmaları 3 Etap halinde yapılacak, etaplar halinde 130 gün sürecek.

1. Etap (50 gün sürecek)

Üsküdar Meydanı 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 22.00’dan itibaren kısmen trafiğe kapatılacak, araç ve yaya ulaşımı, alternatif yol ve yaya koridorlarından sağlanacak.

1.Etap süresince; Marmaray İstasyonu önünde ikişer şeritli sahil yolu, şantiye alanı nedeniyle daralacağından, 1 gidiş, 1 geliş olarak çalışacak. Harem istikametinden gelip Beykoz istikametine gidecek olan araçlar Marmaray İstasyonu, Mihrimah Sultan Camii ve Üsküdar Sahil Yolu arasında oluşturulacak olan dönel adayı kullanarak yeniden sahil yoluna bağlanacak. Ahmediye Meydanından gelip Harem istikametine gidecek olan araçlar ile Selmani Pak Caddesi’nden gelip Ahmediye Meydanı yönüne dönecek olan araçlar aynı dönel adayı kullanarak gitmek istedikleri istikametlere gidebilecek.

2. Etap (40 gün sürecek) Çalışmalar Marmaray İstasyonu ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında yapılacak. Üsküdar Meydanındaki trafik akışı için III. Ahmet Çeşmesi çevresinde oluşturulacak dönel ada kullanılacak. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki yaya geçişleri şantiye alanı ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında yapılacak koridordan sağlanacak.

3. Etapta (40 gün sürecek) Şantiye alanı Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde Selman-i Pak Caddesi’nin giriş kısmına denk geldiği için, 1. Etap süresince kullanılan dönel adadan trafik akışları sağlanacak. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki yaya geçişleri ise Ahmediye Meydanı istikametine ötelenerek yapılacak.

Çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılacaktır.