Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren kişi tutuklandı

Üsküdar'da bir kediyi işkence ederek öldürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Cihan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TIKLAYIN | Kediyi defalarca tekmeleyip öldürmüştü: Bana saldırdı!