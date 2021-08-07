Kediyi defalarca tekmeleyip öldürmüştü: Bana saldırdı!

İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne neden olan şüpheli Cihan G. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Bana saldırdı, pişmanım." dedi.

2 Ağustos Pazartesi günü, saat 01.50 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta meydana gelen olayda, Cihan G. isimli kişi, sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti, ardından kediyi tenha bir noktaya götürürük, defalarca tekme attı.



İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro ekipleri şüpheli Cihan G'yi gözaltına alındı.



Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Üsküdar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı. (DHA)