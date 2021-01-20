T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üsküdar'da doğup büyüyen yazar Cündioğlu'ndan belediyeye tepki: Görgüsüz herifler acımadan canım meydanın içine ettiler

20 Ocak 2021 19:08

Yazar Dücane Cündioğlu, Üsküdar metro çıkışının görüntüsünü eleştirerek; "doğup büyüdüğüm Üsküdar’ı şu haliyle görmemek için yıllardır yolumu değiştiriyorum." dedi.

Cündioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçim öyle sızlıyor ki doğup büyüdüğüm Üsküdar’ı şu haliyle görmemek için yıllardır yolumu değiştiriyorum. görgüsüz herifler acımadan canım meydanın içine ettiler. düpedüz vasatlığın altında ezildik ve yalnızca sızlanıp durduk. korkarım, bu travmayı atlatamayacağız." ifadelerini kullandı. 

Yazar Cündioğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Bakü'deki metro çıkışıyla Üsküdar metrosu karşılaştırıldı. 

 

 

ETİKETLER

dücane cündioğluüsküdar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24