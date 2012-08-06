Üsküdar Başsavcısı'na yaya kaldırımında minibüs çarptı!

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül dün Bakırköy'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye Bakırköy'de yaya kaldırımını kullanarak caddeyi geçmeye çalışan Başsavcı Adagül'e bir minibüs çarptı. Minibüs, Adagül'ün üzerinden geçtikten sonra durdu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıklar oluşan Adagül Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki Başsavcı'nın sağlık durumun ciddi olduğu bildirilirken minibüs sürücüsüyle ilgili adli işlemler sürüyor. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül mahkumlarla ilgili projelerde adından söz ettirmiş, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde mahkumlarla tanınmış futbolcular arasında yapılan futbol müsabakasında görüntülenmişti.