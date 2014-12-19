Usher'ı şoke eden teklif

ABD'li R&B şarkıcısı Usher, Miami'deki bir gece kulübünde şok bir teklifle karşılaştı. Eğlenmek için gittiği kulüpte Usher'ın etrafını saran kadın hayranlarından biri, 36 yaşındaki şarkıcıya, "Cinsel organımın içinde cep telefonunu şarj etmek ister misin?" diye sordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ismi açıklanmayan kadının sorusu, Usher ve masasının etrafındaki korumalar dahil çevredekileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Usher yaklaşık iki hafta önce Miami'deki "Art Basel" fuarındaki bir sanat çalışması kapsamında bir kadının cinsel organında cep telefonunu şarj etmişti.