Uşak'ta ikaza uymaya sürücü önce polis memurunu yaraladı, ardından havaya ateş açtı

Uşak’ta gürültülü müzik dinlediği gerekçesiyle durdurulmak istenen ancak ikaza uymayan sürücü önce çarptığı polis memurunu yaraladı ardından havaya ateş açtı. Sürücü koşarak olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiyi yakaladı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma sürüyor. Kazayı küçük sıyrıkla atlayan polis memuru görevine devam etti.

DHA’da yer alan habere göre, olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İslice Mahallesi Annaç Sokak’la 1’inci Dere Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Trafik sıkışıklığı yaşanmaması için görev yapan trafik polisleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 64 LV 825 plakalı otomobili yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle durdurdu. Uyarıya rağmen ikaza dikkate almadığı öne sürülen isme henüz belirlenemeyen sürücü, uzaklaşmak istedi.

Bu sırada aracın önünde duran ve ismi öğrenilemeyen trafik polisin sol bacağına çarptı. Kaçmak isteyen ancak yoldaki sıkışıklık nedeniyle fazla uzaklaşamayan sürücü, araçtan indi. Yanında taşıdığı kuru sıkı tabancayla havaya ateş ederek gözden kayboldu.

Otomobilin çarptığı trafik polisi kazadan küçük sıyrıklarla yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine çağrılan Asayiş Şubesi ekiplerince elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Otomobildeki üç kişi, aynı araçta bulunan sürücüyü tanımadıklarını söyledi. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Otomobil ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otomobildeki 3 şüpheli ise hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.