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Koronavirüs

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

İlde 3 köyde daha karantina uygulanıyor

16 Nisan 2020 14:06

Uşak'ta, merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 2 Koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu.  Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi. (DHA)

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