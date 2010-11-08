-UŞAK BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ UŞAK (A.A) - 08.11.2010 - Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan MHP'den istifa ettiğini belirterek, görevini bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi. Belediye Başkanı Erdoğan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında MHP'den istifa ettiğini belirterek, Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi. İstifa dilekçesini hem elden, hem de noter kanalıyla gönderdiğini ifade eden Erdoğan, parti içindeki siyasi çekişmelerin kurbanı olduğunu öne sürerek, ''MHP tüm Türkiye'de ülkücüleri çatısı altında toplamaya çalışırken, öz evladının partiden ayrılmasını istedi'' dedi. Uşak halkının desteğini kazandırdığı partisinden, il başkanlığının isteği üzerine istifa ettiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugünden sonra kamu hizmeti olan, halkın oyuyla geldiğim Belediye Başkanlığı vazifemi, hizmetinde olmakla şeref duyduğum Uşak halkı için bağımsız olarak devam ettireceğim. Belediye Başkanlığı görevi halkın verdiği oyla verilir, oyla alınır. Emaneti halk verir, halk alır. Partimden istifa etmem istenmiştir ancak belediye başkanlığı görevimden de istifa etmemin istenmesi doğru olmaz. Bu hukuka ve ahlaka aykırıdır. Yerelde parti içinde gelişen siyasi çekişme istifamın istenmesinde etkili oldu. Tarihte Kanuni Sultan Süleyman iktidar olmak için öz oğlunu katletmiştir. İktidar mücadelesi yüzünden il yönetimi gitmemi istemiştir. Benim partiden gitmememle MHP'nin daha çok oy alacağını düşünüyorlar. Bunu göreceğiz. İstifam istendikten sonra Genel Başkanla görüşemedim. Genel Başkan yardımcılarım olaydan bilgilerinin olmadığını söyledi. Referandum öncesi yaptığım bir açıklamada, 'Vicdanımın sesini dinleyeceğim' demiştim. İstifamın istenmesinde bunun etkili olduğunu düşünüyorum. MHP bugün bir yandan genel seçimler öncesi tüm ülkücüleri çatısı altında toplamaya çalışırken, 21 yıldır partiye hizmet etmiş öz evladının partiden ayrılmasını istemiştir. Bu bir tezattır.'' Bugünden itibaren bağımsız olarak hiçbir siyasi çekişmenin içinde kalmadan halka hizmet edeceğini vurgulayan Ali Erdoğan, ''Görev süremin sonuna kadar aşkla ve şevkle yoluma devam edeceğim. Hiçbir dönemde AK Parti'ye veya başka partiye geçme gibi girişimim olmadı. Ama çok teklif aldım. Ben Türk Müslümanlığı'nın iktidara gelmesini isteyen biriyim. Bunu gerçekleştirecek olan da milliyetçi kadrolardır. Gerektiği zaman o saflarda yerimi alırım'' dedi. MHP Uşak İl Başkanı Metin Deniz Savaş, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, ''Mensubu bulunduğu MHP'nin temel ilke, görüş ve tespitlerine aykırı hareket ederek, parti disiplinine uymaması neticesinde, MHP'nin Uşak halkına verdiği sözlerin Sayın Ali Erdoğan ile yerine getirilemeyeceği kanaatine varıldığından, Erdoğan'ın istifası istenmiştir'' ifadelerini kullanmıştı.