Usain Bolt, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

Toplamda 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski atlet Bolt ikiz oğullarının dünyaya geldiğini duyurdu. Bolt ve Kasi Benett çiftinin, geçen yıl dünyaya gelen bir de kızları var.

Sputnik'te yer alan habere göre, Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt ve partneri Kasi Bennett'in dün ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, oğullarına Thunder ve Saint Leo adını verdi. Usain Bolt'un tam adı 'Usain Saint Leo Bolt.' Thunder da "gök gürültüsü" anlamına geliyor.

İkizlerin dünyaya geldiğini Babalar Günü'nde Instagram hesabından duyuran Bolt, eşi, yeni dünyaya gelen oğulları ve kızıyla birlikte bir fotoğraflarını da paylaştı.

2008, 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya toplayan 34 yaşındaki Bolt, 'bu sporda istediği her şeyi gerçekleştirdiğini!' söyleyerek 2017'de emekli olmuştu.