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Yaşam
BBC Türkçe

Uruguay eczanelerde esrar satmaya hazırlanıyor

Eczanelerden esrar almak isteyen Uruguay vatandaşları ya da oturum izni olanlar bugün kayıt olmaya başlıyor

02 Mayıs 2017 14:51

Uruguay, bu yaz itibariyle devlet tarafından üretilen esrarın keyif amacıyla eczanelerde satışına izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Eczanelerden esrar almak isteyen Uruguay vatandaşları ya da oturum izni olanlar bugün kayıt olmaya başlıyor.

Temmuz ayında devreye girecek sistem çerçevesinde beş ve 10 gramlık paketlerde satılacak esrarın gramı 1.30 dolar olacak, herkesin haftalık 10 gram satın alma hakkı bulunacak.

30 eczaneden oluşan bir zincirden alım yapmak isteyenler, kayıt olmak için dört parmağının izini verecek.

Uruguay'da yasalar çerçevesinde vatandaşlar evlerinde esrar yetiştirebiliyor ya da devlet güdümündeki kulüplere üye olarak toplu olarak tarımını yapabiliyor.

Uruguay 2013 yılında dünyada esrarın üretimini, dağıtımını ve satışını yasalarla kontrol eden ilk ülke olmuştu.

Bu karar büyük bir tartışma yaratmıştı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar bu kararın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtmiş, gençlerin daha erken yaşta esrar bağımlısı olabilecekleri uyarısı yapmıştı.

Dönemin devlet başkanı olan José Alberto Mujica Cordano, esrarın yasallaştırılması kararını uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmek için almıştı.

Uruguay'ın şu an için elinde devlet kontrolündeki iki özel şirketin ürettiği 400 kilo esrar var.

Esrarın eczanelerde satışına uzun bir süre eczane sahipleri direnmişti.

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