Uruguay'da 400'e yakın Koronavirüs vakasının yarısı bir düğüne giden hasta kişiden gelmiş

Son belirtilen verilere göre 392 yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Uruguay'da vakaların yarısı tek bir noktadan kaynaklanıyor. Ülkedeki 200 vakanın semptom gösterdiği hâlde kabalalık bir sosyete düğününe katılan moda tasarımcısından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Uruguay'da Koronavirüs vaka sayısının bir anda 400'e yaklaşma nedeni 7 Mart'ta İspanya'dan dönenve Uruguay'da 500 kişilik bir sosyetik düğüne katılan bir moda tasarımcısı oldu.

Carmela Hontou adındaki hasta Koronavirüs semptomları göstermesine rağmen düğüne gitmesini savundu. Uçakte pek çok kişinin olduğu söyleyen Hontou, hepsinin virüsü yaydığını söylerken "Bana herkesi öldüren virüsü getirdin diye kızıyorlar" dedi.

Uruguay'da yerel basının aktardığına göre Hontou, "salgın hastalık yaymak" adlı suçtan yargılanabilir.