Ursula Le Guin: Zor zamanlar yaklaşıyor, fanteziye ihtiyacımız var

Dünyaca ünlü fantezi/bilimkurgu yazarı Ursula Le Guin, zor zamanların yaklaştığını söyleyerek, "fanteziye ihtiyacımız var" dedi. Le Guin, kitapların yalnızca meta olmadığına da dikkat çekti.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, New York'taki Ulusal Kitap Ödülleri töreninde ödül alan Ursula Le Guin, yayıncılık ve edebiyat dünyası hakkında önemli tespitlerde bulundu.

"Özgürlüğü hatırlayan yazarlara ihtiyacımız var - şairlere, hayalperestlere, daha büyük bir gerçeği görebilen gerçekçilere" diyen Ursula Le Guin şöyle devam etti:

"Şu anda, piyasaya meta üretmekle sanat yapmak arasındaki farkı bilen yazarlara ihtiyacımız var. Şirket kârını ve reklam gelirini artırmak amacıyla satış stratejilerine uyumlu metinler yazmak ile sorumlu bir kitap yayıncılığı ve yazarlığı aynı şey değildir."

Le Guin, konuşmasının devamında kendi yayıncısını da sert sözlerle eleştirdi. Satış departmanlarına editoryal kısımdan daha fazla kontrol verildiğine dikkat çeken ünlü yazar, kendi yayıncısını "cahil ve açgözlü" olarak nitelendirdi.

Le Guin şunları ekledi:

"Kitaplar yalnızca meta değildirler; kar dürtüsü çoğunlukla sanatın hedefleriyle ihtilaf içindedir. Kapitalizmde yaşıyoruz, onun iktidarı içinden çıkılamaz gibi görünüyor - kralların kutsal hakları da öyle görünüyordu. İnsana ait her iktidar, yine insanlar tarafından direnişle karşılaşabilir ve değişebilir. Direniş ve değişim çoğunlukla sanatta başlar. Sıklıkla da bizimkinde, kelimelerin sanatında.

Güzel insanların yardımıyla, bir yazar olarak oldukça uzun ve iyi bir kariyerim oldu. Şimdi, bunun sonunda, Amerikan edebiyatının ihanetini izlemek istemiyorum. Biz, yazarak ve yayımlayarak yaşayanlar, gelirden kendi payımızı istemeli ve talep etmeliyiz: fakat bizim harika ödülümüzün adı kâr değil: Onun adı özgürlük."