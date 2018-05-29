Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erdem'den böbrek hastalarına Ramazan uyarısı

İSTANBUL, (DHA) -NİŞANTAŞI Hastanesi Üroloji UzmanıYrd. Doç. Dr. Erkan Erdem, böbrek hastası olan ya da böbrek hastalığı riski taşıyanları uyararak; Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi sonucu, yüksek sıcaklık nedeniyle sıvı kaybının arttığını ve böbrek taşı oluşma riskinin yükseldiğine dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Erdem, ailesinde böbrek taşı olan ve özellikle de daha önce böbrek taşı düşürmüş olan kişilerin, bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Böbrek taşı oluşmaması için yapılacak en önemli işin yeterli sıvı tüketimi olduğunu söyleyen Erdem, “Günlük en az 2 litre su tüketmek bu konuda yeterli olur. Ramazan’da iftar ile sahur arasındaki zamanda sık sık ve azar azar, saat başı bir bardak su içmek yeterli olabilir. Sıvı ihtiyacını çay, kahve, kola gibi sıvılarla karşılamak doğru değildir. Hatta daha önce böbrek taşı öyküsü olan kişilerin çay, kahve, kola gibi tüketimini olabildiğince azaltması önerilmektedir” diye konuştu.

“TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI ÖNEMLİ”

Tuz tüketimi hakkında da uyarılarda bulunan Erdem, “Tuz tüketiminin azaltılması böbrek sağlığının korunması için çok önemlidir. Yemeklere atılan tuz miktarının azaltılması ve turşu, zeytin, kuruyemiş gibi tuzlu gıdaların fazla tüketilmemesi önerilmektedir” dedi.

Ayrıca tatlı tüketimine de değinen Erdem, karbonhidrat içeren tatlı, hamur işleri gibi besinlerin tüketiminin azaltılmasının sadece böbrek taşı oluşumunu engellemek için değil genel vücut sağlığının korunması için de çok önemli olduğuna dikkat çekti.

“HAYVANSAL GIDALARA DİKKAT”

\"Kırmızı et, yumurta, peynir gibi hayvansal proteinlerin fazla tüketilmemesi böbrek sağlığı için önemli olan başka bir faktördür” diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle hayvansal gıdaların yoğun tüketildiği bölgelerde, böbrek taşı sıklığının arttığı bilinmektedir. Sebze, meyve, yeşillikler gibi lifli gıdaların tüketilmesi böbrek sağlığı için önemlidir. Lifli gıdaların yeterince tüketilmesi böbrek taşı oluşumunu azaltmaktadır. Özellikle iftar ve sahurda lifli gıda tüketimi kişiyi tok tutarak gün içerisinde rahat etmesini sağlayabilir.”

Erdem son olarak, ailesinde böbrek hastalığı olan ya da kendisinde bilinen böbrek hastalığı olan kişilerin, kendilerini gözlemleyen doktorlarına, oruç tutup tutamayacağını danışmalarını tavsiye etti.

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