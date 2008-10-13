'Ürkek bir kedi gibiydi'

Hülya Avşar'dan Başbakan Erdoğan'a ilişkin ilginç açıklamalar: 'Erdoğan bir destek verilse belki hüngür hüngür ağlar



Hülya Avşar Başbakan Ardoğan'la röportajının hikayesini Vatan gazetesine anlattı. Hülya Avşar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı programına konuk olması için nasıl ikna ettiğini şöyle anlattı:



"Rahmetli Osman Yağmurdereli’nin aracı olduğunu söylediler ama hiç alakası yok. Hiçbir aracı yok gerçekten. Bir anda aklıma geldi, telefon numaralarını araştırdım, aradım, adımı bıraktım. İki saat sonra bizzat kendisi döndü bana. Bu, çok önemli bir şey benim için. Hülya Avşar olmamdan dolayı değil, bir bayan olduğum için, bir insan olduğum için... Çok hoşuma gitti. Şoke oldum kendisi arayınca. Çünkü hayata farklı bakış açısı olduğu için başka türlü davranabilirdi. Söylediği tarihte, söylediği saatte çok profesyonel bir anlayışla buluşma gerçekleşti. Hiçbir aksama olmadı. Soruları önceden istediler ama formalite icabı olduğu çok belliydi."



Hüngür hüngür ağlar



"Çok uzun zamandır ortaya çıkmamış duyguları var Tayyip Erdoğan’ın. Bir destek verilse belki hüngür hüngür ağlar. Bunları hissettim. Ürkek bir kedi gibi amatör bir tarafı vardı. Çocuk tarafı çok fazla. Çok dolu, kendini çok tutuyor. İçi öyle dolu ki içim acıdı aslında. Zaman zaman onunla oturup dertlerini dinlemek isterim. Bunları hissettim. Karşıma sert profesyonel bir başbakan oturmadı, bir insan oturdu. Düşüncelerinin bazılarını sonuna kadar destekliyorum. Bazılarına tamamen karşıyım ama bunları hissettiğim için gönlümdeki yeri çok farklı bir yerde. Tayyip Erdoğan ve Emine Hanım benim için çok özeller gerçekten. Röportaj sonrası kahve içtik. Zehra’yı sordu, Sadettin’e selam iletti. ’Hadi artık evlenin’ dedi. Bunlar bana çok samimi geldi.



3 Aralık’ta da Hayrünnisa Hanım konuğum olacak. Çok sevindim onun da kabul ettiğine. Cumhurbaşkanın eşi olmaktan çok, çok genç yaşta evlenmiş olması beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Kadın kadına bir şeyi merak ediyorum."



En önemlisi aile



Aile olamazsan hiçbir şey olamazsın bence. Hálá en güzel kadın olduğumu, hálá çok zeki ve akıllı olduğumu düşünüyorum, yaşamın kadını olduğumu düşünüyorum ama aile oluşturamazsam ne işime yarayacak bunlar... Sadettin’le ayrılırsak asla bir başkasını istemiyorum. İstediğim ailenin yüzde 80’ini kurmuş gibiyim.



Felsefe kitabı yazıyorum



Bir felsefe kitabı yazdığını ve kasım ayında piyasaya çıkarmayı düşündüğünü söyleyen Hülya Avşar şunları anlattı: "Felsefe kitabı diyerek hata yapıyor olabilirim, çok derinden çıkan şeyler oldu da o yüzden. Ben bilirkişi değilim, duygularımı son derece amatörce anlatan biriyim. Kişisel gelişim kitabı diyebiliriz buna aslında... İlk okuyan Ertuğrul Özkök’ün eşi Tansu Özkök oldu. Yemeğe gelmişlerdi bana, bahsettim çok ilgilendi, ben de iki gün sonra gönderdim. Çok güzel şeyler söyledi. Arkasından da Sadettin’in babasına okuttum, o da çok güzel yorumlarda bulundu sağ olsun. Başka da kimse okumadı."



