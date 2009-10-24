Urfa'da taşlı, bıçaklı akraba kavgası: 25 yaralı

Şanlıurfa'da akraba oldukları belirtilen iki ailenin fertleri arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 25 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Örencik köyünde eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında dün "bir evrağın imzalanması" nedeniyle tartışma yaşandı. Köyde kavga eden iki grup, diğer akrabaları tarafından barıştırıldı. Sabah saatlerinde Bamyasuyu mahallesi Cumhuriyet caddesinde bir kahvehanede karşılaşan taraflar yeniden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldıran grupta bulunan Adem, Mehmet, Yahya, Bakır, Cengiz, Ali, Muhittin, Mahmut, Musa, Ömer, İsa, Sedat ve Hüseyin K. ile adları henüz öğrenilemeyen 12 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince yatıştırılan olayın ardından ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, aralarında tedavisi tamamlanan yaralılardan bir kısmının da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavganın yaşandığı bölgede bir minibüs ile bazı iş yerlerinin camları hasar gördü. Soruşturma sürdürülüyor.