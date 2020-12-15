Şanlıurfa'da diş hastanesi, Adıyaman'da fizik tedavi servisi yoğun bakıma dönüştürüldü

Koronavirüs, Türkiye'nin her yerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Hastanelerin yoğun bakım servislerinin yetersiz gelmesi nedeniyle son olarak Urfa’daki Esentepe Diş Hastanesi ile Adıyaman’daki Fizik Tedavi Servisi yoğun bakıma dönüştürüldü. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Bir alanın yoğun bakıma dönüştürülmesi o alanın nitelikli yoğun bakım olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bakım demek sadece yatak ve cihazlar demek değildir” dedi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, 22 Eylül tarihinde Esentepe Diş Hastanesi’nin yoğun bakım servisine dönüştürülmesi için bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun 21\B maddesinde yer alan tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenen ihale “Başarı İnşaat Turizm Özel Eğitim Gıda Şirketi’ne” verildi. Şirket ile Urfa İl Sağlık Müdürlüğü arasında da 6 Ekim tarihinde 1 milyon 330 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

Adıyaman’daki Kahta Devlet Hastanesi’nin Fizik Tedavi Merkezi’nin de yoğun bakım servisine dönüştürüldüğü öğrenildi. Kahta Devlet Hastanesi, 15 Ekim tarihinde “Fizik Tedavi Servisinin Yoğun Bakım Servisine Dönüştürülmesi Yapımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Yine Kamu İhale Kanunu’nun 21\B maddesinde yer alan tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin Mustafa Altun’a verildiği açıklandı. Hastane ile Altun arasında da 26 Ekim tarihinde 269 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

"Toplumsal bulaşıcılık engellenmeli"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya yaptığı değerlendirmede hastanelerde birçok alanın yoğun bakıma dönüştürüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Toplumsal bulaşıcılık engellenemediği için ve çok sayıda hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olduğu için yoğun bakımlarda sıkıntılar yaşanıyor. Servisler ve ameliyathaneler yoğun bakıma dönüştürülüyor. Bu durumda da ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Sonuçta bir alanın yoğun bakıma dönüştürülmesi o alanın nitelikli yoğun bakım olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bakım demek sadece yatak ve cihazlar demek değildir. Yoğun bakımlarda hekim dışı personelin niteliği ve yeterli sayıda olması da önemli. Örneğin yoğun bakımda bir yatağa bir hemşirenin bakacağı şekilde vardiya sistemi uygulanması gerekiyor.

Covid-19, hastaların hastanelerde karşılanmasıyla çözülemez. Toplumsal bulaşıcılık engellenmeli bu engellenemezse çok sayıda yoğun bakım da açsak hastane de açsak pandemide başarılı olamayız. Tam kapanma gerekli ama biz sadece tam kapanmayı önermiyoruz. Biz sosyal destekli bir tam kapanma öneriyoruz.”