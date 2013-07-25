Ürettiği kemanları dünya çalacak

İskenderunlu marangoz İsmail Kaya'nın 12 yıl önce başlayan keman merakı onu dünyanın tanıdığı keman ustası yaptı. 5 ay süren uğraşın ardından ilk kemanını yapan Kaya, keman yapımı konusunda uzman akademisyenlerden de yardım alıp, kendini geliştirdi. Yıllar içinde keman yapımında ustalaşan İsmail Kaya, 12 yıllık süreçte 35 keman, 5 viyolonsel ve çello yaptı.

Türkiye'deki üniversitelerde zaten tanınıyor

Niğde Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin keman yapımıyla ilgili seminerlerine de katılan İsmail Kaya, İtalyan stili kemanı ile Ceramona kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası keman yarışmasına katıldı. İskenderunlu ustanın kemanı, dünyanın en önemli keman, viyola ve viyolonsel üreticisi sanatkarları buluşturan Ceramona'daki yarışmada 93 eserle yarıştı. Keman otoriterleri tarafından 'prestij' olarak kabul edilen yarışmada İsmail Kaya'nın yaptığı keman, birçok ustanın eserini geride bırakarak 9'uncu oldu. Aynı keman, yarışma kapsamında Milano Senfoni Orkestrası'nın ses sınavından da geçti. Burada da 12 keman arasında 3'üncü oldu.

'Daha iyi müzik aletleri yapmamı teşvik etti'

Merakla başladığı keman yapımında dünyanın önemli ustaları arasında giren İsmail Kaya, 2 ay süren çalışmayla yaptığı kemanla İtalya'dan ödül almasının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Kemanı ile Milano Senfoni Orkestrası'nda mini bir konser de verildiğini belirten Kaya, "Bu benim için tarifi imkansız bir duygu. Dünyanın sayılı ustaları ve müzisyenlerinin değerlendirmesi sonucu bu dereceye aldım. Bu başarı beni daha iyi müzik aleti yapma konusunda teşvik edici olacak" dedi.