Ürdün Kraliçesi'nden Charlie Hebdo'ya 'Aylan' yanıtı: Bir doktor, öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi

Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun tepki çeken Aylan karikatürüne, farklı bir karikatürle yanıt verdi. Rania, Aylan için “Bir doktor, öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi” dedi.

Sputniknews’te yer alan habere göre, Fransız siyasi hiciv dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Yunanistan’a geçmeye çalışırken Ege Denizi’ndeki bir kazada hayatını kaybeden ve cesedi Bodrum kıyılarına vuran Kobanêli Aylan Kurdi’yi sayfalarına taşımıştı. Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan taciz olaylarına atıf yapan dergi, Aylan’ın büyüdüğünde “tacizci olabileceğini” imasında bulunmuştu.

Aylan’ın ailesi ve uluslararası toplumda tepki gören bu karikatüre, Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah’dan yanıt geldi. Charlie Hebdo gibi "Aylan büyüdüğünde ne olabilirdi?" diye soran Ürdün Kraliçesi Rania, “Aylan bir doktor, bir öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi” diye yazdı.

Karikatürü Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak paylaşan Ürdün Kraliçesi Rania, fikirlerini çizdiği için Osama Hajjaj de teşekkür etti.