T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ürdün Kraliçesi'nden Charlie Hebdo'ya 'Aylan' yanıtı: Bir doktor, öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi

Charlie Hebdo, son sayısında "Aylan, büyüdüğünde tacizci olabilirdi" demişti

17 Ocak 2016 20:18

Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun tepki çeken Aylan karikatürüne,  farklı bir karikatürle yanıt verdi. Rania, Aylan için “Bir doktor, öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi” dedi.

Sputniknews’te yer alan habere göre, Fransız siyasi hiciv dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Yunanistan’a geçmeye çalışırken Ege Denizi’ndeki bir kazada hayatını kaybeden ve cesedi Bodrum kıyılarına vuran Kobanêli Aylan Kurdi’yi sayfalarına taşımıştı. Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan taciz olaylarına atıf yapan dergi, Aylan’ın büyüdüğünde “tacizci olabileceğini” imasında bulunmuştu.

Aylan’ın ailesi ve uluslararası toplumda tepki gören bu karikatüre, Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah’dan yanıt geldi. Charlie Hebdo gibi "Aylan büyüdüğünde ne olabilirdi?" diye soran Ürdün Kraliçesi Rania, “Aylan bir doktor, bir öğretmen, sevgi dolu bir baba olabilirdi” diye yazdı.

Karikatürü Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak paylaşan Ürdün Kraliçesi Rania, fikirlerini çizdiği için Osama Hajjaj de teşekkür etti.

 

 

ETİKETLER

aylan kurdicharlie hebdokarikatürürdün kraliçesirania el abdullah

İlgili Haberler

Charlie Hebdo'dan Aylan bebek 'karikatürü': Büyüdüğünde tacizci olabilirdi

Riss imzalı karikatür büyük tepki çekti

Aylan Kurdi’nin babası: Charlie Hebdo'nun 'tacizci' karikatürü beni ağlattı!

"Allah ve Peygamber karşısında benim çocuğuma yapılan küçük bir şeydir”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24