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Charlie Hebdo'dan Aylan bebek 'karikatürü': Büyüdüğünde tacizci olabilirdi

Riss imzalı karikatür büyük tepki çekti

14 Ocak 2016 01:30

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, cesedi Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi karikatürü nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. 'Riss', Laurent Sourisseau, imzalı karikatürde Aylan Kurdi'nin büyüdüğünde 'Almanya'daki tacizcilerden biri olabileceği' iması var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan "Göçmenler" başlıklı karikatürde Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedi bir balon içinde görünüyor ve yanında "Küçük Aylan büyüdüğünde ne olurdu?" diye soruluyor. Bu sorunun altında da koşarak kaçan bir kadını, elleri açık halde kovalayan iki erkek görülüyor. Karikatürün altında da Fransızca'da arkadan elle tacizde bulunanlar için kullanılan 'Tripoteur' kelimesi kullanılarak "Almanya'da tacizci" olabileceği ifade ediliyor.

Charlie Hebdo'nun bu karikatürü, Almanya'nın Köln kentindeki yılbaşı kutlamalarında 100'e yakın kadının göçmenlerden oluştuğu belirtilen gruplar tarafından toplu tacize uğramasının ardından geldi. Hiciv tarzı mizahı benimseyen dergiye sosyal medyadan tepki yağdı ve dergi 'ırkçılık' yapmakla suçlandı. Twitter kullanıcıları karikatürü "iğrenç", "zevksiz" sözleriyle eleştirdi ve 'İslamofobik' olmakla suçladı.

Tartışma yaran bu karikatür, derginin hedef olduğu ve aralarında ünlü karikatüristlerinde bulunduğu 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının birinci yıldönümünden bir hafta sonra yayımlandı. Geçen yıl Ocak ayındaki saldırının ardından yayımlanan provokatif karikatürler dergi içinde de tartışmalar doğurmuştu. Charlie Hebdo, önde gelen karikatüristlerinden ve saldırı sonrası ilk sayıyı tasarlayan Luz dergiden istifa etti.

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