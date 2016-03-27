Ürdün, Kral Abdullah'ın "Türkiye bombacıları bilerek Avrupa'ya gönderiyor" dediği iddiasını yalanladı

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) Ürdün Kralı Abdullah'ın 11 Ocak tarihinde Washington'da Amerikalı politikacılarıyla yaptığı görüşmede "Teröristlerin Avrupa'ya gönderilmesinin Türkiye'nin bilinçli bir politikası olduğunu söylediği" iddiasını duyurdu. Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Mumuni söz konusu haberi yalanlayarak Türkiye ile Ürdün'ün ilişkilerinin karşılıklı saygı prensibine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu belirtti.



Middle East Eye, Ürdün Kralı Abdullah'ın Türkiye'yi petrol ticareti karşılığında IŞİD'e yardım ettiğini iddia ettiğini yazmıştı. Haberde, Kral Abdullah'ın "IŞİD ile mücadelede Türkiye stratejik problem oluşturmaktadır. Türkiye Suriye'de tamamıyla dinci bir rejim getirmek için çaba göstermektedir. Biz Ürdün olarak IŞİD'le mücadele için çabalıyoruz ancak Türkiye bizim tarafımızda değil" dediği iddia edilmişti.

Yalanlama geldi

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Mumuni söz konusu haberi yalanlayarak Türkiye ile Ürdün'ün ilişkilerinin karşılıklı saygı prensibine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu belirtti. Mumuni, "Bu iddialar, iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemez" yorumunu yaptı.



