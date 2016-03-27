"MİT, IŞİD ve PKK için 24 saat çalışan canlı takip masası kurdu"

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teknik takip, siber ve sinyal istihbaratını genişletecek adımlar attığı belirtildi. 2012'de Genelkurmay'dan MİT'e devredilen Sinyal İstihbarat Başkanlığı aktif olarak devreye sokulurken PKK ve IŞİD'i izleyen masaların canlı takibe geçtiği belirtildi. Mapping (Haritalandırma) uygulamasıyla nereye hangi ekibin yollanacağına ilişkin kuvvet planlamasıyla ilgili veriler elde edilmeye başlandığı, canlı takip sayesinde, farklı lokasyonlardan gelen istihbaratlar kapsamında taktik resimler oluşturulduğı öğrenildi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, 'şüpheli isimlerin' sosyal medya hesapları da 24 saat takibe alındı.

Habertürk'ün bugünkü (27 Mart 2016) nüshasında yayımlanan haberin ilgili kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, canlı bomba saldırılarının ardından, “Terörün tanımı yeniden yapılmalı” diyerek tartışmaya açtığı yeni dönem ‘terörle mücadele’ ve ‘önleyici istihbarat’ stratejilerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ankara ve İstanbul’daki bombalı eylemlerin ardından Brüksel’deki patlamalar, ‘canlı bomba’ saldırılarının yüzde 100’ünün önlenemeyeceğini ortaya koydu. Ancak terörün değişen yüzü; çok boyutlu mücadeleyi ve üst seviyede istihbarat anlayışının geliştirilmesi gereğini gün yüzüne çıkardı. Önleyici istihbarat konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Nisan 2014’te yürürlüğe giren 6532 sayılı Kanun’la çok önemli yetki ve görevler üstlendi.

Kriz ve çatışmaların yoğunlaştığı mahallerde, Sinyal İstihbarat Başkanlığı aktif olarak devreye sokuldu. PKK ve DAEŞ masaları canlı takibe geçti, sahadaki tutkal ekipleri, bunların gizlilik süreçleri güçlendirildi. Diğer kurumlarla koordinasyon ve paylaşım konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. Ayrıca teröristlerin internet ve sosyal medyayı kullanma ihtimaline karşı şüpheli isimler üzerinden bu mecralar, 24 saat esaslı takibe alındı. Emniyet ve savcılıklar dahil her türlü kurum ve kuruluş ile koordinasyon sağlanırken, kolluk yetkisini doğrudan kullanmak suretiyle istihbarata karşı koyma kapsamında mücadele verilmeye başlandı.

Taktik Harekat Merkezi

MİT, emniyet, jandarma, bütün noktalardan gelen cari istihbarat, her ile ait dosyalar, füzyon merkezinde toplanarak taktik, operasyonel seviyede karar alma mekanizmaları oluşturuldu. Mapping (Haritalandırma) yapılmaya başlandı ki Taktik Harekât Merkezi’nde, nereye hangi ekibin yollanacağına kadar kuvvet planlamasına ilişkin önemli veriler elde edilmeye başlandı. Canlı takip sayesinde, farklı illerden ve farklı lokasyonlardan gelen istihbarat alınıp farklı coğrafyalarda, mahallerde taktik resimler oluşturuldu. Bu, yetenek ve yetkinliğe dayalı anlayışla, karşı önlemler geliştirilmesini sağladı.

Bu adımlar, bölge ve ülke bazında ortak harekât resminin çıkarılmasına yardımcı oldu. Güvenlik birimlerine ve harekât planlayıcılara; ne tip harekât icra edileceği, terörist faaliyete nasıl mukabele edileceği; taktik, operasyonel ve stratejik seviyelerde nasıl karşılık verileceğine ilişkin karar alma yeteneği kazandırıldı. Buna, ‘just in time istihbarat’, ‘just in time mukabele’ yeteneği deniliyor.

Alan talimnameleri

Asimetrik avantaj yaratacak yeteneklerin geliştirilmesi, hızlı ve çabuk şekilde karar almayı; teknolojiyi, insanı ve yeni operasyonel modelleri kullanmayı sağlarken; yeni istihbarat doktrini yeteneğe çevrilip, alan talimnamelerine dönüştürüldü.

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