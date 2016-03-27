Davutoğlu: Diplomatik temsilcilerin MİT TIR'ları davasına gitmesi şeffaflığa zarar veren hususlardır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün davasına katılan konsoloslara ilişkin, "Diplomatik temsilciler yargı sürecine titizlik göstermek durumdadır. Siyasi tavır niteliğiyle oraya gitmek şeffaflığa zarar veren hususlardır" dedi. Türkiye'de yargı bağımsızlığının esas olduğunu söyleyen Davutoğlu "Sanki uluslararası bir baskı olacak şekilde tavır sergilemek profesyonel davranış bağlamında doğru değildir" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, bugün IŞİD’in açtığı ateş sonucu Kuzey Irak’ta şehit düşen Üsteğmen İsmail Cazgır’ın ailesiyle telefonda görüştü.

Ürdün ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Irak’ta kimyasal silah kullandığı bir saldırı olmuştu Türkmen kardeşlerimiz yoğun olarak yaşadığı yerde. Buradan Türkmen kardeşlerimizin Türkiye’ye gelmesi talimatını vermiştim, tedavileri devam ediyor şu an.

Değerli arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devletidir, tüm dünyaya açıktır, Hiçbir şey saklanmaz. Meclis’te tartışmalar yaşanırken isteyen gelip orayı takip edebiliyor. 2 seçim yaşadık, şuraya gidemezsin demedik. Türkiye’de görev yapan konsoloslar her yere gittiler, her türlü soruyu sordular, bilgi aldılar. Şeffaf bir şekilde Türkiye dünyanın gö zü önündedir. Terörle verilen mücadele de şeffaflığa önem verdik. Yargılamalar da şeffaftır. Kimseden çekinecek bir durum yok.

Yurtdışında da elçilerimiz, konsoloslarımız da ilgili davalara gidiyor. Oradaki yargı sürecine saygı tutumunu gösterdik. Bazen sınırlamalar getirildi. Kimseden sakladığımız bir husus yok. Dikkat edilmesi gereken şu, diplomatik temsilciler yargı sürecine titizlik göstermek durumdadır. Siyasi tavır niteliğiyle oraya gitmek şeffaflığa zarar veren hususlardır. Yargı bağımsızlığı esastır, sanki uluslararası bir baskı olacak şekilde tavır sergilemek profesyonel davranış bağlamında doğru değildir. Gözlemci olabilir, takip edebilir. Türkiye içindeki siyasilerin, diplomatik temsilcilerin bulunması yargı bağımsızlığı açısından doğru değildir. Gerekli teşebbüslerde bulundular bu konuda arkadaşlarımız. Kimsenin Türkiye’de yargı bağımsız karar verebilecekmiş gibi davranılması kabul edilebilir değil. Biz de bu bu tür konularda gösterdiğimiz hassasiyeti temsilcilikler de gösterirler.

O anda Rus uçağı olduğu bilinmeksizin angajman kuralları gereği yapıldığını bildirdik. Maalesef bizim bu tutumumuza rağmen Rusya'dan gelen ifadeler hep meseleyi derinleştirdi. Krizin geçeceğini düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkiler geliştirmek zorunda oluğunu ifade etmek isterim.