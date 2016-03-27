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Dünya

Suriye ordusu, antik kent Palmira'nın tamamını IŞİD'in elinden aldı

UNESCO Kültür Mirası listesindeki Palmira, 1 yıl önce IŞİD'in eline geçmişti

27 Mart 2016 12:49

Suriye ordusu, 1 yıl önce IŞİD'in eline geçen antik kent Palmira'nın tamamında kontrolü geri aldı. Suriye televizyonu, askeri bir kaynağın "Ordu ve bağlı milisler, Palmira şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdi" ifadesini aktardı.

Suriye ordusunun bu hamlesi, geçen yıl Mayıs ayından bu yana şehrin kontrolünü elinde bulunduran IŞİD'e büyük bir darbe niteliği taşıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bu sabah kentin doğu yakasında çatışmaların sürdüğünü, ancak IŞİD üyelerinin büyük oranda çekilmek zorunda kaldığını belirtti. 

Reuters'ın haberine göre; Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, Palmira savaşında 400 IŞİD üyesinin öldüğünü söyleyerek, antik kentin kaybının, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerde halifelik ilan etmesinden bu yana terör örgütü için en büyük yenilgi olduğunu belirtti.

IŞİD, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Palmira'da birçok tarihi eseri talan ederken, antik kentin amfitiyatrosunda da kan donduran toplu infazlarını gerçekleştirdi. 

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