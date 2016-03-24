Suriye ordusu Palmira'ya girdi

Suriye ordusunun, geçen yılın mayıs ayından bu yana IŞİD'in işgali altındaki Palmira antik kentine girdiği bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, kent merkezine bir kilometre uzaklıktaki orduya Rus uçakları da havadan destek veriyor. Humus'ta bulunan Vali Talal Barazi, AP'ye yaptığı açıklamada Suriye ordusunun kente üç yönden girdiğini ve yoldaki patlayıcıları temizleyerek ilerlediğini aktardı. Barazi, "Önümüzdeki 48 saat içinde Palmira'da büyük bir zafere tanık olabiliriz" dedi.

UNESCO'nun dünya mirası kabul ettiği Palmira'nın IŞİD'den kurtarılmasının Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve müttefikleri için 'büyük bir zafer' olacağı yorumları yapılıyor.