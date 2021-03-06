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Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç'a aşkını ilan etti!

06 Mart 2021 10:04

Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti. Kaygılaroğlu "Uyanmam" şarkısını paylaştı ve Tüzünataç’ı etiketledi.

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk dedikodusu, Kaygılaroğlu tarafından doğrulandı.

Habertürk'ün haberine göre; Kaygılaroğlu Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi. Ünlü oyuncu böylelikle aşkını ilan etti.

Kaygılaroğlu, 2019'da 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanmıştı. Tüzünataç da geçtiğimiz ay Ali Yörenç'ten ayrılmıştı.

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