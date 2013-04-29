Urach: Ronaldo yatakta inanılmazdı

Real Madrid’li Christiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesi ''Bayan popo'' ünvanlı Brezilyalı model Andressa Urach ilişkiye girdiği iddia edildi.

Ronaldo’nun kendisi ile iletişime geçtiğine çok şaşırdığını belirten Urach, "dünyanın en çekici erkeklerinden biri olarak gördüğü" futbolcuya hayır diyemediğini söyledi.

Urach, Ronaldo ile Real Madrid’in Borissia Dortmund takımına karşı 4-1 kaybettiği yarı final maçından 48 saat önce birlikte olduğunu belirtti.

Brezilyalı model "Ronaldo beni aradı ve internetteki resimlerimden çok etkilendiğini söyledi. Yatakta inanılmazdı. Vücudu bir Yunan tanrısı gibiydi ve saatlerce devam etti. Bütün gece popomdan bahsedip durdu" dedi.

Ronaldo henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.