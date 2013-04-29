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Urach: Ronaldo yatakta inanılmazdı

Dünyanın en güzel kadınlarından model Irina Shayk ile uzun zamandır ilişkisi olan Ronaldo'nun, sevgilisini aldattığı iddia edildi

29 Nisan 2013 11:50

Real Madrid’li Christiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesi ''Bayan popo'' ünvanlı Brezilyalı model Andressa Urach ilişkiye girdiği iddia edildi.

Ronaldo’nun kendisi ile iletişime geçtiğine çok şaşırdığını belirten Urach, "dünyanın en çekici erkeklerinden biri olarak gördüğü" futbolcuya hayır diyemediğini söyledi.

Urach, Ronaldo ile Real Madrid’in Borissia Dortmund takımına karşı 4-1 kaybettiği yarı final maçından 48 saat önce birlikte olduğunu belirtti.

Brezilyalı model "Ronaldo beni aradı ve internetteki resimlerimden çok etkilendiğini söyledi. Yatakta inanılmazdı. Vücudu bir Yunan tanrısı gibiydi ve saatlerce devam etti. Bütün gece popomdan bahsedip durdu" dedi.

Ronaldo henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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cristiano ronaldoirina shaykbrezilyalıAndressa Urach

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