Ünye Belediye Başkanı'nı müfettişlerin 3 haftalık incelemesi görevinden etti (2)

ÇAMYAR, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ünye Belediye Başkanı AK Parti\'li Ahmet Çamyar, basın toplantısı düzenledi. 1994 yılından beri siyasette olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın takdirleri ile Ünye Belediye Başkanlığı\'na seçildiğini belirten Çamyar, \"Bu mevkii ve makamlar bir faniye nasip olacak çok ulvi makamlardır. Cenab-ı Allah’a hamdüsenalar olsun ki bu makamlara gelmeyi şahsıma nasip etti. Bu mevkii ve makamlarda yapılacak hizmetler ile anılmak bir faninin evlatlarına bırakabileceği en güzel miraslardır. Halka hizmet ederken hakkın rızasını gözetmekten başkaca bir düşüncemiz olmadı. Bu şehre hizmet ederken Cumhurbaşkanımıza, partimize ve dava arkadaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın ağırlığını ve vebalini bir gün bile unutmadan 5 yıla yakın bir zamandır şehrimize hizmet ettik\" dedi.

\'SİYASETİ MEVKİ YA DA MAKAM İÇİN YAPMADIM\'

Bazı kişilerin siyasi hırsları sonucu bugünkü noktaya geldiklerini de vurgulayan Çamyar, \"Bugün karşılaştığım durumun partimizin kurumsal kimliği ile hiçbir alakasının olmadığı bütün kamuoyunun malumudur. Ben siyasete başlarken bir mevkii ve makam sahibi değildim. Siyaseti de bir mevki ya da makam için yapmadım. Bu süreç partili kimliğimizden ya da dava şuurumdan hiçbir eksilmeye sebep olmayacaktır. Nefsini öldürenler için parti başkanı olmakla partinin hizmetlisi olmak, partinin çaycısı olmak arasında bir fark yoktur. Dava şuuru böyle bir şeydir. Bugün geldiğimiz sonuca giden süreç bütün kamuoyunun malumudur. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişinin siyasi hırs ve ihtirasları ile işletilen bir süreç bu mahşeri vicdanda herkeste rahatsızlık yaratacaktır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda irili ufaklı birkaç adam tarafından kurgulanan, işletilen ve dedikodu, fitne, fesat iftira ile sokağa düşürülen bu kirli sürecin tamamı kamuoyunun malumudur\" diye konuştu.

\'ANKETLERDEN YÜZDE 70 ÇIKTIK\'

Ünye\'de yaptıkları hizmetlerinde halk tarafından takdir gördüğünü, anketlerden yüzde 70 çıktıklarını ve bununda AK Parti Genel Merkezi\'nde olduğunu anlatan Çamyar, \"Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tekrar belediye başkan adaylığımız konusunda toplumun mutabakatı karşısında çaresiz kalanların kurguladığı ve işlettiği bu kirli süreç bugün neticelenmiştir. Amelinden şüphesi olmayan bir Müslüman ölüme giderken nasıl bir iç huzuru içinde ölüme gülümserse ben de bugün bu sonuca böyle tebessüm ediyorum. Büyük bir iç huzuru içindeyim. Vicdanen müsterihim. Bütün yol arkadaşlarım da müsterih olsunlar. Biz hakkın rızasına talip olmak için yaptığımız görevde adaletten bir gün bile şaşmadık\" ifadelerini kullandı.



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