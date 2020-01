Unutulmaz filmlerin yıldızı hayatını kaybetti

İki sene önce kendisine pankreas teşhisi konan İngiliz aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema tarihinde iz bırakan sayısız filmde rol alan John Hurt'ün kariyerinde 1966 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. İngiliz oyuncu, Thomas Morus'un hayatını konu alan Her Devrin Adamı (A Man for All Seasons) adlı filmde üstlendiği yardımcı karakter rolüyle ilk ciddi başarısını yakaladı. Film 6 dalda Oscar Ödülüne layık görüldü.

Hurt, Fil Adam (The Elephant Man) filminde canlandırdığı karakterle ise adeta hafızalara kazındı. Aktör, Victoria dönemi İngiltere’sinde ender görülen bir hastalık nedeniyle ileri derecede şekli bozuk bir bedene sahip olan ancak insanlara korku veren görüntüsünün altında nazik ve duygusal bir yapıya sahip olan John Merrick'i etkileyici bir performansla sergiledi.

Gerçek bir öyküye dayanan filmin çekimleri sırasında kendisine günde yaklaşık sekiz saat ağır makyaj yapılan Hurt, Fil Adam için "en çok zorlayan filmimdi" yorumunu yapmıştı.

İngiliz aktör, bu filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'ne aday gösterildi. Hurt Türkiye'de uzun süre sansürlenen 1978 tarihli Gece yarısı Ekspresi (Midnight Express) filmiyle de Yardımcı Oyuncu dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.

Alien filmindeki kült sahne

John Hurt, Yaratık (Alien) adlı bilimkurgu filminde dünya dışı bir varlığın göğsünü yararak dışarı çıktığı sahneyle de hatırlanıyor.

Ünlü aktör, İngiliz yazar J.K. Rowling'in efsaneye dönüşen serisi Harry Potter'in sinema uyarlamalarında büyülü asa satıcısı Garrick Ollivander'i, 2006 tarihli V for Vendetta filminde de diktatör Adam Sutler’i canlandırmıştı.

Doctor Who, 1984, Rob Roy, Herkül gibi yapımlarda rol alan Hurt, şu sıra ABD eski Başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmesinden sonra First Lady Jackie Kennedy'e destek olmaya çalışan rahibi canlandırdığı Jackie filmiyle sinemalarda.

Kariyeri boyunca 100'den fazla sinema filminde oynayan Hurt sayısız tiyatro eserinde ve televizyon yapımında yer aldı. Ünlü oyuncu iki kez Oscar'a aday gösterildi, bir kez Altın Küre ve dört kez de Bafta Film Ödülü ile ödüllendirildi.

2015 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, MK/EC