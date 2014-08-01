Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyorlar



Gerçek güller ve ipekli kumaştan yapılma taklitleri...

Dagmar Ulbricht 40 yıldan fazladır bu güzel çiçeğin kumaştan, gerçekten ayırdı güç taklitlerini yapıyor. Yapay çiçekler tamamen elde hazırlanıyor. Her çiçek türüne göre 13 ila 21 yapraktan oluşuyor. Her bir yapay çiçek ortalama 8 euroya satılıyor.

Gerçek ve yapay çiçeklerden oluşan bir demet. Gerçeği yapayından ayırmak hiç de kolay değil.

Çiçekçi Cathrin Kaufer: "İşi bilen biri ayırt edebilir, ancak uzman olmayanlar için zor."

Alman Sebnitz yapay çiçek firması dünya üzerinde yapay çiçek üreten son işletmelerden biri. Burada sadece el işçiliği kullanılıyor.

Önce ipekli kumaş, kadife ya da tafta yaprak şeklinde kesiliyor. Burada 120 binden fazla değişik çiçek üretmek için kalıp bulunuyor.

Deneyim ve özen şart

Sonra soğuk damga yöntemiyle yapraklar presleniyor ve gerçeğinden ayırt etmesi zor şekline kavuşuyor. İşlem deneyim ve özen istiyor.

Sebnitz firmasından Inge Lehmann: "Yapraklar sapıyla buraya yerleştiriliyor. Çok fazla bastırmamalısınız. Yoksa yaprağı delersiniz."

Firma çalışanları yapay çiçek üretimi için kullanılan bu geleneksel yöntemin son temsilcilerinden.

Firmanın sahibi Günter Hartig'in 12 çalışanı daha var. Şimdiye kadar tüm müşterilerinin isteklerini geleneksel yöntemle üretmeyi başarmışlar.

Günter Hartig: "Önce müşterinin getirdiği çiçeğin resmini ya da getirdiği örneğini inceliyoruz. Ardından sahip olduğumuz kalıplarla mı yoksa elde mi kesmemiz gerektiğine karar veriyoruz."

1834 yılından beri faaliyette olan firma ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyor. O dönemde dünya pazarının dörtte üçüne buradan yapay çiçek sağlanıyordu. 19'uncu ve 20'nci yüzyılda bölgede yaklaşık 200 yapay çiçek üreticisi bulunuyordu. Yapay çiçek üretimi Doğu Almanya döneminde binlerce kişiye istihdam sağlıyordu.

Sipariş üzerine çalışıyorlar

Bugün sadece sipariş üzerine çalışıyorlar. Müşterileri arasında oteller, firmalar ve normal vatandaşlar var. Müşterilerinin arasında ünlü isimler de var. Moda tasarımcısı Wolfgang Joop dört yıl önce firmaya 200 gül sipariş etmişti.

Yapay çiçekler Dresden Devlet Operası için de vazgeçilmez dekor öğelerinden. Bu çiçekler yaz kış operanın sahnelerini renklendiriyor.

Dresden Operası'ndan Sven Schmidtgen:"Eğer özel bir siparişiniz varsa doğru adres Sebnitz. Sahne tasarımcıları sanatsal veya artistik bir form istediklerinde firma örnek çiçekleri hazırlıyor. İhtiyaç halinde tabi ki bu çiçeklerden gerektiği kadar sipariş ediyoruz."

Elle çizilen İngiliz gülleri kullanan Meissner porselenleri de Sebnitz'in güllerini model alıyor. Geleneksel bu iki firma çok yakın ilişkiler içinde.

Muhteşem bir illüzyonu mümkün kılan unutulmaya yüz tutmuş bir el işçiliği...