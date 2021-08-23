"Unutulmak ister ölen, ölür yaşarken öldüren": Cevat Turan'ın yeni kitabı Kibele'nin Laneti raflarda yerini aldı

Yazar Cevat Turan, "Kibele'nin Laneti" isimli romanıyla üçüncü kez okurlarının okurlarıyla buluşuyor. Turan, romanında bir Türk seri katilinin iç dünyasını ele alıyor.

Daha önce politik polisiye tarzında Unutmalar Şehri ve Bir Eylül Yarası romanlarını kaleme alan Turan, yeni romanında da ağırlıkla insanın "neden öldürdüğü" sorsuna cevap arasa da dönemin toplumsal atmosferine de odaklanıyor. Roman, 8 cinayet işleyen Mirza Hud ile onu yakalamaya çalışan komutan Kamer arasında sıradışı bir ilişki de oluşuyor.

Kitabın arka kapağında yer alan tanıtımında, konusu şu sözlerle anlatılıyor:

"Unutulmak ister ölen, ölür yaşarken öldüren…

Ülke yangın yerine dönmüşken Anadolu’nun büyük zenginliğine göz koyanlar da tarihi eserlere göz dikmiştir. Kalatepe’de bir mağarada, bereket tanrıçası Kibele heykeli bulunduğuna dair bir bilginin peşine düşen Salih ve Alman arkadaşı Müller, eşsiz Frig heykeline ulaşmak için bir plan yaparlar. Ancak bu hırsızlıkta kendilerine yardım edecek, yöreyi iyi tanıyan ve güvenilir birine ihtiyaçları vardır. Parasını verince susacak ve suç işlemeye alışık birine... Salih’in çocukluk arkadaşı ve kabarık suç sicili yüzünden artık dağa çıkmış olan Mirza Hud’a ulaşırlar. Genç bir adam olan Mirza, buluştukları meydanda, onları küçük siyah gözleri ile ölçüp tartarken başlarına geleceklerden habersizdirler!

Altın Kibele heykelciği onları birleştiren bir kader yolu muydu yoksa yolun kendisi miydi? Bu yol sizi Tapınak Şövalyelerinden, Hacerü’l-esved taşına, uykusundan uyandırılan Kibele’ye ve küçük hayatlarında huzuru arayan sade insanların kesişmelerine götürecek. Bu yolda belki kendinize de rastlayacaksınız.

Cevat Turan’dan bir seri katilin dünyasına keskin bir bakış: Kibele’nin Laneti!"

Cevat Turan kimdir?

1966 Çorum doğumludur. Turan’ın ilk ürünleri (şiir ve yazıları) 1983 yılında Çorum gazetesi ve bu gazetenin kültür-sanat ekinde yayımlandı. Gençlik yıllarında, yayın hayatını Ankara’da sürdüren Sanat Rehberi’nde şiirleri yayımlanan; Gençlik Dünyası gazetesinde kültür-sanat ve güncel politika yazıları kaleme aldı.

Yasakmeyve şiir dergisinin hazırladığı Türkiye Şiir Rehberi’nde de yer alan yazarın, Cumhuriyet Kitap, Dünya Gazetesi Kitap, Aydınlık Kitap, Berfin Bahar, Islık, Yasakmeyve ve Varlık dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı; şiir anlayışı ve kitapları üzerine yazılar, makaleler kaleme alındı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve genel başkanlığı yaptı.

Sahibi olduğu güncel haber sitesi www.sonmedya.com.tr’de köşe yazarlığı da yapan yazar, yazın-sanat üyeliğinin yanı sıra, halen bir şirketler topluluğu grubunun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.