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Bilim / Teknoloji

Until Dawn 1 Temmuz'dan itibaren bedava!

Sony bir tanıtım videosu yayımlayarak, Temmuz ayında PlayStation Plus üyelerine ücretsiz dağıtılacak oyunlarını duyurdu

29 Haziran 2017 20:18

Sony her ayın sonunda ya da yeni ayın ilk günlerinde bir video yayımlayarak PlayStation Plus platformunda ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlarını tanıtmaya devam ediyor.

Sony'nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation 4'te Until Dawn, Game of Thrones: A Telltale Games Series, Don't Die, Mr. Robot ve That's You adlı yapımlar, PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında ücretsiz olarak dağıtılacak.

PlayStation 3 kullanıcılarını da ihmal etmeyen firma; Tokyo Jungle, Darkstalkers ve Resurrection adındaki oyunları ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyor.

Shiftdelete'in haberine göre bunun dışında da geriye PS Vita platformu kalıyor ve Don't Die, Mr. Robot ve Element4l'ü deneme şansı bu platformun kullanıcılarına ücretsiz hale geliyor.

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